Hond Noa eindelijk gevangen op Schouwen, 'Ze is sterk vermagerd, maar ze leeft'

SCHARENDIJKE - Hond Noa uit Zwolle, die twee weken geleden ontsnapte op een camping Scharendijke, is eindelijk weer terug. ,,Ze is wat mager en heeft een paar krassen op haar neus, maar ik ben zo enorm blij”, zegt haar baasje, Myrthe Zintel, die vanavond weer herenigd wordt met haar viervoeter.

Vocht Zintel eerst tegen de tranen omdat ze vreesde voor het leven van Noa, nu huilt ze tranen van geluk. Noa is terug en lijkt haar vlucht van meerdere weken redelijk goed doorstaan te hebben. ,,Ze moet nog wel even naar de dierenarts. En uiteraard zal ze hier in Zwolle weer op kracht moeten komen, maar ik heb er vertrouwen in dat dit goed komt.”

Zintel bezocht twee weken geleden Scharendijke. Een fijne trip, totdat hond Noa er plots vandoor ging. Dagen achtereen probeerden Zintel, haar partner en haar nicht – die een camping op het eiland heeft – het dier te vangen. Maar tevergeefs. Ze werd meerdere keren gespot, maar vluchtte telkens weer. ,,Elke keer als het een paar dagen stil bleef, dacht ik dat ze dood zou zijn. Verschrikkelijk, ze voelt als een kind voor me.”

Helikopter

Hartverwarmend was de steun van de Zeeuwen en de toeristen op het eiland. Die zochten namelijk massaal mee. De eigenaar van een helikopter, die tochtjes over Schouwen-Duiveland verzorgt, hielp zelfs vanuit de lucht mee met de zoektocht. Een paar dagen geleden besloot Zintel terug naar Zwolle te gaan. ,,Ik trok het niet meer. Het werd te zwaar voor me.”

En ineens was er gisteravond goed nieuws. Noa werd gezien in de buurt van een hotel. ,,Mijn nicht is met ronkende banden die kant op gegaan. Ze liet zich opnieuw niet vangen, maar liep een oprit op. Daar is mijn nicht op de grond gaan liggen met wat hondenvoer. Echt waar!”, benadrukt ze. ,,Maar Noa wilde niet. Toen heeft mijn nicht gezegd: oké, dan niet, dan loop ik weg. Maar als je wilt eten, dan moet je nu toehappen. En dat heeft Noa toen gedaan. Bizar he?”

Vermagerd

De hond is sterk vermagerd. ,,Maar ze leeft”, verzucht de eigenaresse. Haar vriend is naar Zeeland gegaan om Noa op te halen en te laten controleren door een dierenarts. ,,Ik moest helaas werken vandaag, dus ik kon niet mee.” Later vandaag wordt ze herenigd met haar huisdier. ,,Ik ga een welkom thuis-feestje geven”, grapt ze. ,,Nee, we mogen haar vast niet in één keer te veel eten geven, dat is voor mensen die dagen niet gegeten hebben ook niet goed.” Zintel wil iedereen die heeft gezocht nogmaals bedanken. ,,Dat was prachtig.”

En nu? Mag Noa nu nooit meer naar buiten? Of moet ze altijd aangelijnd blijven? ,,De komende dagen even wel”, lacht ze. ,,En daarna zien we wel hoe het gaat. Misschien moet ze wel naar de hondenpsycholoog. Of misschien gaat het gewoon vanzelf weer goed, hier in haar vertrouwde omgeving. Het is in ieder geval fantastisch dat het zo is afgelopen.”