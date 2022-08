Hollywood aan de Schelde: stortvloed aan nieuwe Zeeuwse films

uit eten Sand & Pepper in Burgh is een gemoedelij­ke hangout

Bij ons bezoek aan beachbar Sand & Pepper in Burgh smelten we voor de ambiance. Precies de sfeer die we zoeken. De zon schijnt uitbundig, en de drankjes en smakelijke gerechtjes zijn uitstekend. Zo komen we de zomer wel door.

29 juli