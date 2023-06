Hoge straffen geëist tegen twee Goesenaren voor bezit illegaal vuurwerk en drugs

Pieter Zeeman gaat rap op zoek naar tien noodloka­len; gemeente trekt daar 1,1 miljoen euro voor uit

Nog heel even geduld voor leerlingen en docenten van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Maar niet lang na de zomervakantie komt er extra lesruimte in de vorm van tien noodlokalen.