Hof blijft bij straf voor Terneuzenaar die dochters jarenlang verkrachtte

De man is veroordeeld voor meervoudige verkrachting. Dat begon in 2007 vanaf het moment dat de meisjes een jaar of twaalf waren. Als ze hadden gedoucht, moesten ze hun vader roepen en die controleerde dan of ze hun vagina wel goed hadden gewassen.

De man kon het zich niet zo goed herinneren. Hij dronk in die tijd zo’n zes of zeven halve liters bier op een avond. Op die momenten, zo schrijft het hof, werd hij onhandelbaar, dominant en overheersend. Het hof schrijft in het arrest: ‘Hij schreeuwde en zijn wil was wet. Zijn gezinsleden - vrouw, zonen en dochters - moesten dan direct doen wat hij zei. Hij heeft ook weleens een klap uitgedeeld. Verdachte ziet een direct verband tussen zijn alcoholmisbruik en het seksuele misbruik van zijn dochters. Door de alcohol was de rem weg. Achteraf denkt de verdachte dat de situatie bedreigend was. Hij ontkent de ten laste gelegde seksuele handelingen niet, maar kan deze zich naar eigen zeggen niet herinneren.’