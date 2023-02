Hoessein Bouzambou nieuwe trainer van Groene Ster Vlissingen: ‘Het verhaal is nu compleet’

Zeeuwse Turken leven tussen hoop en vrees: ‘Als het jezelf raakt, doet het heel veel pijn’

Zeeuwse Turken maken zich zorgen om ooms, tantes, neefjes en nichtjes die in het door aardbevingen getroffen gebied wonen. Contact is moeizaam. Het enige dat zij vanuit Nederland kunnen doen is geld overmaken of hulpgoederen inzamelen.

7 februari