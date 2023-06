Hoera, het fietspad in Dreischor komt volledig onderaan de dijk

Geen hellingen meer op of af, maar een strak vrijliggend fietspad onderaan de dijk. Over de hele lengte van het stuk tussen de Bogerdweg in Dreischor en de Kloosterweg in Schuddebeurs. Dat het fietspad er na zeker twintig jaar steggelen zou komen, was al bekend. Maar er zat nog één klein haakje aan het patroon: in de bocht bij de Dreischorsedijk zouden fietsers omhoog moeten. Ook daar is nu overeenstemming bereikt met de grondeigenaar. Dit najaar kunnen de eerste voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg voor het lang gewenste fietspad.