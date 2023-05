Hoekseweg in top 10 van onveilige wegen in Nederland, politie houdt meteen controle

Gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, verkeer) vindt het te vroeg om meteen maatregelen te nemen. De Hoekseweg is de weg langs Hoek, tussen de N61 (Schoondijke-Hoek) en de Terneuzense sluizen. Het is een provinciale weg waar gewoonlijk een maximumsnelheid geldt van 80 kilometer per uur. Het dichtst bij de N61 is de snelheid al verlaagd tot 60 kilometer per uur. De Hoekseweg is de snelste manier om vanuit West-Zeeuws-Vlaanderen naar bijvoorbeeld Dow en Terneuzen te rijden.