Hoek zit wéér zonder trainer: Staelens en Demanet met slaande deuren vertrokken

HOEK - Aan het intrigerende seizoen van Hoek is donderdagavond een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Na een harde woordenwisseling in de kleedkamer met enkele spelers vertrokken Lorenzo Staelens en Gaby Demanet voor de start van de training. Het duo keert niet meer terug in Hoek.

Staelens en Demanet voerden donderdagmiddag, samen met hun zaakwaarnemer Eric Tetaert, een gesprek met Nico Boussen, de voorzitter van de sponsorstichting. ,,Dat was eigenlijk best wel een goed gesprek’’, zei Boussen vrijdagochtend. ,,Lorenzo had vorige week geroepen dat hij vond dat hij en Gaby aan het lijntje werden gehouden. Dat klopte niet, vond ik. In hun contract stond een optie, die voor 31 maart gelicht zou moeten worden. In principe wilden we met elkaar verder, maar zij hadden een ander idee over een optie dan wij.’’

Tetaert kwam onlangs namens de twee trainers met een nieuw financieel voorstel. ,,Als je ziet hoeveel punten ze na de winterstop hebben gehaald, dan lijkt het me logisch dat we de intentie hadden om met ze verder te gaan’’, aldus Boussen. ,,We spraken donderdagmiddag af dat we voor komende week een nieuwe afspraak zouden maken. We zouden gaan onderhandelen, maar de focus moest nu op de wedstrijd van zaterdag tegen Ajax. Dit seizoen wilden we op een zo goed mogelijke manier afmaken.’’

Staelens en Demanet reden vanaf het kantoor van Boussen in Terneuzen naar Hoek en daar ging het vervolgens helemaal fout. Het duo stapte geladen de kleedkamer in, ze gaven de spelers een slap handje en begonnen vervolgens aan een tirade. Enkele spelers, onder wie Steve Schalkwijk, kregen de wind van voren. ,,Ik was mijn schoenen aan het aantrekken toen het ineens over mij ging’’, aldus Schalkwijk. ,,Ik kon er niks van volgens hen, ik wist het verschil niet tussen een linker en een rechter centrale verdediger, enzovoort.’’

Schalkwijk, die de laatste weken op de bank zat, was in de ogen van Staelens en Demanet niet goed genoeg. Zij wilden voor volgend seizoen graag een nieuwe spits. Schalkwijk kreeg in de kleedkamer bijval van Roycel James. De centrale verdediger had maandag in een groepsgesprek met Demanet aangegeven dat er wat meer tactisch getraind moest worden. Dat was twee dagen na de kansloze nederlaag tegen Sportlust’46 (0-4). Staelens ontbrak bij dat duel door ziekte. Maandag en dinsdag was hij ook nog niet aanwezig in Hoek. Donderdag meldde hij zich weer, samen met Demanet. Maar van trainen kwam het niet meer.

Veel spelers keken vertwijfeld om zich heen, nadat Staelens en Demanet waren vertrokken. Bij het verlaten van het sportpark liet Staelens zich verbaal ook nog gaan tegenover een lid van de technische commissie. Met nog vijf wedstrijden te gaan heeft Hoek dus - opnieuw - even geen trainer. De kans dat de vacature snel wordt ingevuld is echter wel groot. Omdat niet duidelijk was of Staelens en Demanet deze zomer zouden blijven, werden ook al andere lijntjes uitgegooid.

Eén kandidaat is nadrukkelijk in beeld om snel in te stappen bij Hoek. Zaterdagmiddag speelt de ploeg in Amsterdam tegen de amateurs van Ajax. Enkele ervaren spelers zullen, in samenwerking met de overgebleven stafleden, de touwtjes dan in handen nemen. Boussen: ,,Je hebt altijd jongens die het niet in een trainer of zijn assistent zien zitten, dat zie je overal. Die spelers kunnen het nu laten zien, zonder de trainers.’’