Hoek stapt nu wel met goed gevoel uit de achtbaan: ‘We hebben weerbaarheid getoond’

,,Het was een lange, maar mooie dag’’, zei Rombout, toen hij vele uren na de wedstrijd de balans nog eens opmaakte. Om meteen door te schakelen naar komende zaterdag wanneer in Sassenheim Ter Leede wacht. ,,Het is nu zaak om deze lijn door te trekken. De zege is in elk geval goed voor het vertrouwen, al zijn er ook nog werkpunten.’’