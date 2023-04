Hoe krijg ik een koninklijke onderscheiding? En negen andere vragen over de lintjesregen

Daar zijn geen strikte regels voor. In elk geval moet iemand zich ‘op een bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving’. Vaak gaat het om mensen die lange tijd - minimaal vijftien jaar - als vrijwilliger actief zijn geweest, bijvoorbeeld bij een sportclub of in de kerk. Een andere categorie bestaat uit mensen die in hun dagelijkse werk of nevenfunctie ‘zeer bijzondere prestaties’ hebben verricht. Denk bijvoorbeeld aan sporters die Olympisch kampioen zijn geworden.