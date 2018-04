Hoe komt het dat jaarlijks honderden bruinvissen stranden aan de kust?

Belgisch 'afvaltoe­ris­me' wekt woede in Sas van Gent

24 april SAS VAN GENT - Vooral op dinsdag en zondag is het raak, weet een Sassenaar. Dinsdag is het markt in Sas van Gent, zondag trekt de Albert Heijn veel Belgen. ,,Zakken vol plastic staan dan naast de containers."