Hoe Johan Robesin als jonge journalist Zeeuws-Vlaanderen doorkruiste in een Lelijke Eend: ‘Het was een beetje wildwest’

de agenda Toneelvere­ni­ging De Transfigu­ra­tie is helemaal in de hemel, want daar is ’t schoon

De rubriek ‘De Agenda’ gaat over mensen achter evenementen. Deze keer over de toneelvereniging De Transfiguratie. Dit gezelschap opent vrijdag in Den Dullaert in Hulst het toneelseizoen met het blijspel In de hemel is ’t schoon.

8 november