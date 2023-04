Hoe ik militarist werd

Een strikte pacifist ben ik nooit geweest, maar als scholier achtte ik het mijn plicht mee te lopen in de massale betogingen tegen kernwapens in 1981 en 1983, en toen ik ter keuring voor de militaire dienst werd opgeroepen, was ik vastbesloten me te laten afkeuren. Meteen na aankomst in de kazerne brak ik uit het gelid, salueerde voor een pilaar en zei: ‘Generaal, dienstplichtige Kamphuis meldt zich, hij is recht van lijf en leden, volledig voor de dienst geschikt en zal elke vijand zonder het geringste gewetensbezwaar vermorzelen.’ Een kwartier later stond ik op straat.