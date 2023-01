Hoe het ultieme poldermodel miljoenen naar Neeltje Jans lokt, en keer op keer indrukwekkend blijft

Bij Yarick Dorst zit de techniek zowel in de handen als in de voeten

Zaterdag speelt Yarick Dorst tegen de club die al jarenlang avances maakt. Kriebels voelt hij zeker voor Kloetinge, maar het spel der liefde speelt hij hard to get. ,,Voor mij is dit echt wel een speciale wedstrijd”, zegt de 24-jarige Bruënaar, bij wie de techniek in zowel handen als voeten zit.

26 januari