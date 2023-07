Hoe gaat het nu écht met onze vlinders? Dit weekeinde kun je meetellen, gewoon in je eigen tuin

Medewerker Pieter Zeeman Lyceum ontslagen wegens verdenking van ontuchtige handelin­gen

Justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijke ontuchtige handelingen van een medewerker van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. De man is in februari door het bestuur van de Pontes Scholengroep ontslagen, toen de kwestie aan het licht kwam en hij daarmee werd geconfronteerd.