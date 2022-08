Hobby kent geen leeftijd tijdens ambachtelijk weekend Hulst: van breister tot kaasmaker

‘Echte wollen kleding zal wel goed verkopen’

Een paar tafels verder richten Gino de Witte en Bianca van Dijk van Zorgwerkplaats de Balans uit Axel hun creatieve pijlen op de jeugd. Gino,, Op onze dagbesteding maken we met onze cliënten veel houten speelgoed. Dat is weer goed in trek. Er staat hier het nodige uitgestald. Op zo’n ambachtelijk weekend komen ook veel ouders met kinderen af. Nou, de jeugd kan hier zelf voor een prikje een klein insectenhotel kopen en ter plaatse vullen met stro, bamboestokjes en kleine dennenappels. Daarna kleuren en klaar is Kees. De natuur vaart er wel bij.”

In Abdale is het bij atelier Tybeert aan de Plattendijk ook een komen en gaan van bezoekers. Vijf kunstzinnige dames uit Hulst en omgeving zijn hier vooral op maandagavond actief. Met klei kneden, draaien, bakken en glazuren hebben ze inmiddels een gevarieerde collectie keramiek opgebouwd. ,,Kleine dieren, engeltjes, schalen, lichtjes, bloemen beelden. Er zit voor elk wat wils in onze collectie”, weet Heidi van Kuijlen. ,,Eerst zaten we samen op de Kreatieve Vorming. Later verloren we elkaar even uit het oog en zat ieder thuis aan de eigen keukentafel te hobbyen. Dat is ook niet alles. Mijn man werd het beu en bouwde een atelier. Zodoende zijn we als collectief weer bij elkaar. Gezellig en ieder werkt haar eigen specialiteit uit”.