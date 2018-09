Historisch Hulst heeft er in dertien jaar driehonderd appartementen bij

8 september: The Wall Symphony in Sas van Gent

4 september The Wall Symphony van componist Douwe Eisenga gaat in première in Sas van Gent. De veertig minuten durende nieuwe symfonie wordt op zaterdag 8 september in het Industrieel Museum uitgevoerd door het Zeeuws Orkest onder leiding van Ivan Meylemans. De première vindt plaats in het kader van het festival van Zeeuwsch-Vlaanderen.