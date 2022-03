Historisch akkoord bereikt over Doel: ‘De strijd is voorbij, nu moeten we dorp terug opbouwen’

Lezers helpen lezers: Buurtbus zoekt chauffeurs

Elke dag verschijnen in deze krant oproepjes van lezers die op zoek zijn naar allerlei zaken. Wat is het verhaal achter deze oproepjes? Vandaag: Frank de Ridder uit Heikant zoekt vrijwilligers voor de buurtbus in Zeeuws-Vlaanderen.

10:00