‘Hij was de pionier van de sportjournalistiek in Zeeland’

NECROLOGIENECROLOGIE JOOP VAN DEN BERG: 1933-2023. In zijn woonplaats Vlissingen is vorige week dinsdag op 89-jarige leeftijd Joop van den Berg overleden. Hij was vele jaren chef-sport bij de PZC. Joop van den Berg werd de vader van de Zeeuwse sportjournalistiek genoemd.

In 1955 kwam Joop van den Berg vanuit Kampen naar Vlissingen en ging werken op de redactie van de PZC. In de eerste jaren was hij algemeen verslaggever, met een breed pakket en daartoe behoorde ook de anderhalve kolom sport die elke dag de krant haalde. Later werd hij fulltime sportjournalist. ,,Samen met Peter Verhage is hij de pionier van de sportjournalistiek in Zeeland geweest. De hele Zeeuwse sport mag blij zijn dat dat is gebeurd’’, zegt Peter de Jonge, die jarenlang met Joop van den Berg op de sportredactie van de PZC werkte.

Telexrollen

Van den Berg groeide uit tot een veelzijdig sportjournalist: voetbal, wielrennen, schaken, turnen, hij was meester op alle wapens. En altijd was hij razendsnel. ,,Als hij eenmaal aan het tikken was...’’, zegt Peter de Jonge, ,,dan waren de telexrollen te kort voor hem. Hij tikte ook altijd foutloos.’’

Van den Berg was niet alleen in het Zeeuwse actief, hij schreef ook voor de GPD - het samenwerkingsverband van regionale dagbladen waartoe ook de PZC behoorde - en volgde onder meer Feyenoord, was als verslaggever aanwezig bij de Olympische Spelen in München en was er ook bij op het WK voetbal in Argentinië, waar Oranje de finale haalde. Hij verwierf naam en faam, stelde Feyenoord-trainer Ernst Happel lastige vragen en bekritiseerde tijdens interlands de verschillende bondscoaches in vlammende betogen.

,,Op de tribune was het altijd een race tegen de klok’’, vertelt Peter de Jonge. ,,In die tijd had je natuurlijk nog niet de communicatiemiddelen zoals nu. Dan moest je via een telefoniste een telefoonlijn naar Nederland zien te regelen. Dat waren de cowboys van de sportjournalistiek in die tijd.’’

Rellen

Zo zat Van den Berg bij de WK-finale tussen Argentinië en Nederland op de perstribune om een week later moeiteloos over te schakelen naar een wedstrijd tussen Arnemuiden en De Meeuwen in het Zeeuwse amateurvoetbal. ‘Hij was een journalistieke trekharmonica, dan weer klein en dan weer groot. En altijd hele noten’, schreef De Jonge toen Van den Berg bij de PZC met de VUT ging.

De Jonge nu: ,,Hij was een journalist van het oude karakter. Hij noteerde alles en was belust op tegenstellingen, controverses, rellen. Dan stuurde hij mij naar een vergadering van de Zeeuwse Dambond, omdat daar volgens hem altijd wel gedonder was.’’