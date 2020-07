Hier loopt een zwembad zoet water per minuut in zee, terwijl boeren even verderop gebukt gaan onder de droogte

update 8.10 uur Tweede Kamer stemt tegen afschaf­fing van de tol in de Wester­schel­de­tun­nel

8:10 DEN HAAG - De Tweede Kamer is tegen het voorstel om afschaffing van de tol toe te voegen aan het maatregelenpakket waarmee Zeeland wordt gecompenseerd voor het mislopen van de marinierskazerne. Het voorstel dat 50 Plus had ingediend, met steun van PvdA, SP, Forum voor Democratie en SGP, haalde vanochtend vroeg bij de stemming geen meerderheid.