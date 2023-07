Het wonder van de weggeefkast: wie uitdeelt, krijgt daar veel voor terug

uit eten Bij de De Schelde in Colijns­plaat is het een tikkie ouderwets, maar dat heeft zo zijn charme

Het is alsof we vijftig jaar terug in de tijd stappen. Met bijbehorend interieur en menukaart. De Schelde in Colijnsplaat biedt goed eten, vriendelijke bediening en een tikje ouderwetse prijzen.