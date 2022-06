Het tropisch bos in Goes gaat z’n tiende verjaardag niet halen: al vanaf de geboorte een zorgenkindje

Lezers helpen lezers Lucas Hoekman zoekt elektroni­ca voor kansarme jongeren in Venezuela

Mobiele telefoons, USB-sticks, tablets... Stichting ‘Vrienden van EFO’ zamelt nog bruikbare elektronica in. De EFO is een vakopleidingsschool voor kansarme jongeren in de Venezolaanse stad Maracay.

31 mei