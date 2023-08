‘Het strand van Oostkapelle bindt me aan Zeeland’

Zeeuwse ParelJarenlang dacht ik Zeeland in de toekomst te gaan verlaten. In mijn hoofd had ik zelfs al afscheid genomen van m’n geliefde Middelburg, denkend aan een carrière in de media. Maar als ik de strandovergang aan de Duinweg in Oostkapelle over loop, verdwijnen die gedachten als sneeuw voor de zon.