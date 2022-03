Het stank-voor-dankgehalte is vaak erg hoog in de Zeeuwse politiek: ‘Lijkt soms alsof je een paria bent’

‘Eieren en vuurwerk tegen de ramen’

Andries Jumelet is al 24 jaar raadslid voor de ChristenUnie in Reimerswaal. Tijdens zijn lange politieke loopbaan kreeg hij twee keer te maken met geweld. De eerste keer herinnert hij zich nog als de dag van gisteren. ,,Ik zat ‘s avonds om een uur of tien tv te kijken toen er eieren en vuurwerk tegen de ramen werden gegooid. Ik schrok me rot, sprong op en ging naar buiten, maar de daders waren al gevlogen. Ook vond ik een dreigbrief in de brievenbus. Het waren nu nog maar eieren, de volgende keer konden het stenen zijn. We hebben daarna camera's aangeschaft.”