Het spookhuis van Sint Anna ter Muiden lijkt nu echt gedoemd. Of is er toch nog toekomst voor ’t Hoompje?

SINT ANNA TER MUIDEN - Op een regenachtige, winderige ochtend is ’t Hoompje inderdaad wat geestenjagers al langer zeggen: een spookhuis. Is er nog toekomst voor de oude kostschool in Sint Anna Ter Muiden? Wethouder Peter Ploegaert spreekt deze week met een partij die iets met het rijksmonument wil doen. ,,Maar de kans op renovatie lijkt me verkeken.”