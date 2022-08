Het schoolreisje of de energierekening? Zeeuwen worstelen met maandelijkse nota voor gas en licht

Nu betaalt ze bijna het dubbele. ,,Ik merk het in alles. De jaarafrekening moet ik in termijnen betalen. Daardoor ga je achterlopen. Je gaat puzzelen: waar haal ik het vandaan? Het is niet alleen de energieprijs. Mijn vriend woont in Amsterdam. Een ritje kostte 45 euro benzine, nu tank ik voor 70 euro. In Vlissingen was de energietoeslag aanvankelijk alleen voor mensen die maximaal 110 procent van het minimumloon hadden. We hebben dat met een motie naar 120 kunnen brengen. Ik zit zelf op 135 procent, maar zou die toeslag net als veel anderen heel goed kunnen gebruiken.”