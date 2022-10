Het politierapport dat Rescue niet wilde zien, deed grootste hulpverleningsevenement van Nederland de das om

Het evenement heeft een ongekende aantrekkingskracht op bezoekers uit heel Nederland. Er blijven maar mensen komen. Er is geen parkeerplek meer te vinden, sommige demonstraties moeten onderbroken worden om de doorstroom weer op gang te brengen en het fietsvoetveer vaart langer door om aan het einde van de dag weer iedereen thuis te kunnen krijgen. De organisatie jubelt nadien over 100.000 bezoekers, een onderzoeksbureau stelt dat aantal namens de gemeente Vlissingen bij naar 45.000. Hoeveel het er echt waren blijft onduidelijk, officiële tellingen waren er niet.

Mede door die hoge bezoekersaantallen wordt de editie van 2018 in een officiële evaluatie van de projectgroep Rescue bestempeld als een succes, al zijn er verbeterpunten. In die projectgroep zitten vertegenwoordigers van de gemeente, politie, medisch hulpverleners, de Veiligheidsregio Zeeland en de organisatie van Rescue. Maar een politieofficier die het evenement in 2018 gebruikte als studie-onderzoek in een cursus over het veilig organiseren van grote evenementen, denkt heel anders over dat succes.