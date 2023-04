Journalisten wisten het zeker in 1963, de oesterkweek in Yerseke was voorbij. De zeer strenge winter van ’62/’63 had vrijwel de hele oesterstand in de Oosterschelde vernietigd. Bovendien was er de dreiging dat met de Deltawerken de Oosterschelde definitief dicht zou gaan. Oesters? Dat was een kansloze business.