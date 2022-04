Het lijkt logisch, maar is het niet. Adrz helpt ook komende jaren slachtoffers van zware ongevallen

Je denkt er niet dagelijks over na en dat is maar goed ook. Maar als je een keer een zwaar ongeluk krijgt, dan ga je er eigenlijk automatisch vanuit dat je in een Zeeuws ziekenhuis geholpen wordt. Hoe vanzelfsprekend het ook lijkt, dat is het niet. Want alleen Adrz in Goes mag zwaargewonde patiënten helpen. ZorgSaam niet. Marco Waleboer, traumachirurg bij Adrz, legt uit hoe het zit.