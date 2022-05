Het liefste festival van Zeeland, perfect georganiseerd: 'Hrieps is goud. Zo zie je het nergens’

In een felrode jurk die haar getatoeëerde armen bloot laat staat Noortje de Nijs te dansen in de Feesttent van het festival Hrieps bij Grijpskerke. Om haar heen is een polonaise ingezet. Om kwart over vijf ‘s middags heeft DJ Onslow (een kopie van de gelijknamige figuur uit de comedy Keeping up appearances) het publiek al aan zijn voeten. ,,De sfeer is goud", schreeuwt de Tilburgse om boven de muziek uit te komen. ,,Zo zie je het nergens.”