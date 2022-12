Het kwallenmysterie: hoe belandden niet één maar vijf kwallen op dit balkon?

Gisteren lag er eentje en dat verbaasde Robert Hansen (71) al. Maar toen hij vanmorgen op zijn balkon keek, zag hij maar liefst vijf ‘bolletjes’ op zijn balkon liggen. ,,Vanmorgen riep mijn vrouw dat ik écht even moest komen kijken. Daar schrok ik me rot. Er lagen twee grote kwallen en drie kleintjes. Toen ik een paar uur later thuiskwam waren ze allemaal foetsie. Het was ook écht geen ijs dat is gesmolten. Ik durfde het bijna niet te zeggen, omdat mensen vast denken dat ik ze er heb neergelegd. Vijf stuks. Ik stond gisteren al perplex, maar nu helemaal. Misschien zijn ze gebracht en weer meegenomen door meeuwen. Ik heb er geen andere verklaring voor. Helaas heb ik vanmorgen geen foto gemaakt.”

Hoe belandt een kwal op drie hoog?

Was het een meeuw? Of een kwajongensstreek? Eén ding is zeker: het ‘ding’ is een kwal. Welke soort, daar hebben onderzoekers van onderzoeksbureau Eurofins Aquasense, Anke Engelberts en Marco Faasse wel een idee over. ,,Een oorkwal is het niet. Het lijkt op een zeepaddenstoel, ook wel de bloemkoolkwal genoemd. Deze kwallen typeren zich door als een bolletje te blijven liggen. Ze zakken niet in omdat ze een stevige structuur hebben.”