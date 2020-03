Het is rustiger aan de kust. Maar nog lang niet rustig genoeg, vinden veel Zeeuwen

Ze heeft een schoonvader die besmet in het ziekenhuis ligt en een zoon die uit voorzorg in quarantaine zit. Voor Van Overveld is het onbegrijpelijk dat ze nog altijd Duitse en Belgische kentekenplaten ziet. ,,Het komt steeds dichterbij. We hebben hier gelukkig nog zeer weinig besmettingen. Laten we dat alsjeblieft zo houden.” Wat haar betreft worden niet alleen gasten uit het buitenland maar ook mensen uit andere provincies geweerd. Met controles bij alle toegangswegen. Kom je hier niet om te werken, kom dan maar even niet. Dat heeft economisch consequenties. ,,Maar dat heeft ziek zijn ook.”