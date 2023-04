Het is in de Statenzaal niet altijd haat en nijd: ‘We willen allemaal gewoon het beste voor Zeeland’

Schakers HWP maken slechte beurt en moeten vrezen voor degradatie

De schakers van Het Witte Paard uit Sas van Gent hebben zichzelf een slechte dienst bewezen in de strijd tegen degradatie uit de meesterklasse. In de achtste speelronde ging het in de slotfase lelijk mis tegen concurrent Zukertort Amstelveen. Met nog één ronde te spelen, moet HWP zelf winnen en is het afhankelijk van andere resultaten om lijfsbehoud in de meesterklasse te bewerkstelligen.