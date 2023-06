‘Het is een middelvinger naar Zeeland’: hoe Rijkswaterstaat en ProRail de provincie op slot zetten

Vertrekken­de schooldi­rec­teur in Goes wil meer waardering voor het mbo: ‘Wie gaat anders jouw kraan repareren?

Hij begon in een klein gebouw, maar trok deze week de deur van een grote school achter zich dicht. Evert Timmerman stopt na bijna 23 jaar als locatiedirecteur van mbo-school het Hoornbeeck College in Goes. ,,Onze studenten gaan als zoete broodjes over de toonbank.’’