,,Dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Onze kinderen waren nog vrij jong, de oudste was twaalf, de middelste tien en de jongste was vijf jaar, dus we waren op zoek naar veel ruimte. Een huis waar we lekker buiten konden zijn en dan het liefst ook nog vrijstaand. En vlak bij een stad, zodat de kinderen geen vijftien kilometer door de polder naar school hoefden te fietsen. We hadden gezien dat hier een huis te koop stond en daar wilden we wel eens gaan kijken. Maar toen we daar waren, ontdekten we dat het niet meer te koop stond. Lichtelijk teleurgesteld gingen we nog een rondje lopen, tot we opeens een bord met ‘te koop’ zagen staan. En zo ontdekten we dit huis. We zeiden gelijk tegen elkaar: ‘Oh, maar dat is gaaf!’ Het voldeed aan al onze wensen. Volop ruimte in en om het huis. Een grote tuin voor de geitjes en kippen die we wilden nemen en toch vlak bij de stad. Ja, voor ons was dit het ideale huis.”