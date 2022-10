Het glas van Jacky Mulder was altijd halfvol

dag huis! Ronald en Pascale verhuizen een halve kilometer verder: ‘Dit huis heeft ons zoveel gebracht, zelfs een nieuwe baan’

Toen Ronald en Pascale ten Have hun nieuwbouwwoning in de Terneuzense wijk Othene kochten, dachten ze hun ideale woning gevonden te hebben. Een leuke buurt met mooie huizen en leuke mensen, ideaal voor hun gezin met drie kinderen. Al snel kwamen ze erachter dat dit niet zo was. Het stel bleek niet in de wieg gelegd te zijn voor een nieuwbouwhuis. Een verhuizing volgde dan ook snel, richting een voormalig graanpakhuis uit 1923, de woning die ze na zeven jaar met frisse tegenzin in de verkoop zetten. Aan het woord is Ronald.

2 oktober