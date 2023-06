Het geluid van Concert at Sea: ‘Harder is niet altijd beter’

,,Of de wind een rol speelt?’’ Lesley Grieten herhaalt de vraag, om er zeker van te zijn dat hij ’m goed heeft verstaan. De festivaldirecteur staat op het terrein van Concert at Sea en het waait een beetje, waardoor het bij vlagen lastig praten is. Dat is geen verrassing: wind is eerder regel dan uitzondering op de Brouwersdam, die in gereedheid wordt gebracht voor het muziekfeest dat vanaf donderdag losbarst, en aan de Zeeuwse kust in het algemeen. ,,Wind en geluid zijn niet de beste vrienden’’, antwoordt hij dan ook.