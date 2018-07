Het gebeurt elke dag: automobilisten op Tolplein die Westerscheldetunnel niet in willen

Politie waarschuwt voor inbraken in auto's aan West-Zeeuws-Vlaam­se kust

12:45 NIEUWVLIET - Aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust, met name op afgelegen parkeerplaatsen, is de afgelopen weken sprake van een toename van het aantal inbraken in auto's, waarschuwt de politie. Zeker tien gevallen zijn er geregistreerd.