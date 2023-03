Het EK lonkt voorJan Paul van Hecke: ‘Ik liep vroeger altijd in een oranje tenue’

Van den Hemel prijst zich nog niet rijk met koploper Terneuzen: ‘Wordt tot het einde spannend’

Terneuzen profiteerde zondag in de derde klasse A optimaal van puntenverlies van concurrent Groen Wit. De ploeg van Hubert van den Hemel had het in het verleden vaak lastig bij DSE in Etten-Leur, maar won nu vrij eenvoudig: 0-3.