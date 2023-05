Het dampt, beweegt en maakt geluid: stoomtreinen blijven fascineren

Treinen vervelen nooit voor Tom Hommels uit Goes. De pensionado is sinds twaalf jaar vrijwilliger bij de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) en toch komt hij samen met zijn vrouw Dorry ook even op zijn vrije dag kijken bij het museumspoorwegbedrijf. Drie dagen lang, tot en met zaterdag, is daar het evenement ‘Sporen naar het verleden’, waarbij bijzondere locomotieven en wagons naar Goes zijn gekomen. ,,Op zo’n dag als vandaag heb je eens tijd om in wat ander spul te kruipen. Anders begin je om acht uur, maak je de trein schoon, vertrek je om elf uur en ben je pas ’s middags weer terug”, zegt Hommels.