‘Het bruist weer in de balletschool’

Jikke van Loo (42) uit Kloetinge heeft van haar hobby haar beroep gemaakt. Sinds 2000 is ze dansdocent bij Balletstudio Free. ,,Maar al vanaf de oprichting in 1985 ben ik lid van deze club”, vertelt Van Loo. ,,Ik was nogal een drukke peuter, dus toen ik nog maar 3 jaar was begon ik al met dansen. Eigenlijk zijn kinderen pas vanaf 4 jaar welkom, maar ik was niet meer te houden.”

Ze genoot van haar eerste pasjes in de dansstudio en zou later afstuderen aan de Rotterdamse Dansacademie. ,,Toen ik in 4havo zat, danste ik 20 uur in de week. Ik ambieerde al een studie Dans en wist dat ik veel moest oefenen om daar te slagen.” Met een diploma op zak keerde ze terug naar haar vertrouwde omgeving in Goes, waar ze aan de slag kon als dansjuf.