Het Bevrijdingsfestival zoekt zich een breuk naar vrijwilligers. ‘Wie wil helpen?’

Na twee doodsaaie coronajaren, staan alle seinen op groen voor een jaar vol Zeeuwse festivals. Nog ruim twee weken, dan is de eerste: Dijkrock in Bath. ,,Na twee jaar hebben erg veel mensen er weer zin in", zegt Angie Verdult. ,,Of dat voor of achter de bar is, in de kassawagen of op het veld, dat maakt niet uit. We hebben een vrij vaste club aan mensen. En dus zijn er voldoende vrijwilligers te porren om op 15 en 16 april een handje te helpen.”