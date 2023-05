Hersteld monument doet Koenckelpotfanfare goed na donkere tijden

met video Recovery Divers schieten te hulp in Veere; in slechts 27 seconden halen ze iPhone boven water

En dan ligt je telefoon in de plomp. Je weet wel waar ie ongeveer ligt, maar hoe kom je erbij? Het overkwam zondag een vakantieganger in de jachthaven van Veere. Een dag later, binnen een recordtijd van 27 seconden, haalden de Recovery Divers uit Rotterdam de iPhone weer boven water.