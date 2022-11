Herman en Gem 65 jaar een paar: ‘Sas verlaten deed best een beetje zeer, maar we zijn gelukkig weer samen’

Maandag vierden ze in hun appartementje in woonzorgcentrum ’t Verlaet hun 65ste trouwdag. Natuurlijk, als het nog had gekund hadden ze dat liever in hun zo vertrouwde stekje in Sas van Gent gedaan. Maar de realiteit was dat het beter was dat ze zouden verhuizen. Gem woonde al een paar maanden in Axel, Herman nog in Sas. In ’t Verlaet kregen ze begin dit jaar de gelegenheid om na drie maanden ‘latten’ weer samen te wonen.