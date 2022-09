Herdenkingsmonument voor dodelijke verkeersslachtoffers onthuld op Neeltje Jans

Het monument is het resultaat van een samenwerking tussen de provincie Zeeland, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland, Rijkswaterstaat, Slachtofferhulp Nederland en Stichting Zeeuws Verlies. De bedoeling is dat mensen hier jaarlijks naartoe kunnen komen. ,,Vanaf vandaag is er een tastbare plek om te herinneren, stil te staan bij wat gebeurd is. Het is ook een plek om na te denken. Vanaf nu is de herdenking ieder jaar op deze plek, maar het hele jaar rond kan het hier ook”, zegt gedeputeerde Harry van der Maas (verkeer, SGP).