Herdenking Slag om de Schelde in foto's

Beenderen Jacoba van Beieren niet naar Sint-Maartens­dijk, was wel de wens van middeleeuw­se gravin

30 augustus SINT MAARTENSDIJK - De beenderen van de vermaarde Jacoba van Beieren verhuizen niet naar het Zeeuwse eiland Tholen. Dat mag dan de laatste wens van de middeleeuwse gravin zijn geweest, haar graf in de Haagse Hofkapel doet haar ook recht, vindt het kabinet. Bovendien is het maar de vraag of haar overblijfselen nog te vinden zijn.