Henk en Mary uit Goes kregen een theemuts op hun huis: ‘We hoeven bijna niet meer te stoken’

Museumfilm over de geschiede­nis van West-Zeeuws-Vlaanderen in première gegaan

7 april OOSTBURG- De museumfilm Van Jou is er maar Een is woensdagavond in het Ledeltheater in Oostburg in première gegaan. Digitaal uiteraard. De gemeente Sluis hoopt dat de film meer bezoekers naar de West-Zeeuws-Vlaamse musea trekt.