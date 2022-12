Helpen als je kan, niet de andere kant uit kijken. Zo voedden haar ouders Mary van Moy Fa uit Axel op

Eerste rouwwande­ling op het strand van Vlissingen geeft lucht

In de vrieskou gaan wandelen op het strand om daar te praten over de dood en verlies. Het is misschien niet het eerste waar je op een zaterdagochtend trek in hebt. Toch verzamelden zeven mensen die een dierbare hebben verloren zich afgelopen zaterdag bij strandpaviljoen Kontiki Beachclub. Ze liepen mee met de eerste rouwwandeling op het strand van Vlissingen.

21 december