‘Help, het Veerse Meer gaat dood!’

Met behulp van foto's van Van der Mast heeft de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) een alarmerend rapport opgesteld. ‘De stille dood van het Veerse Meer’ is de onheilspellende titel. ,,Op basis van onze waarnemingen stellen we vast dat er dieper dan drie meter weinig leven meer is", verklaart voorzitter Gertjan Eg van de Commissie Deltagebied van de NOB. ,,Drie meter is niet diep hè. Iedereen heeft het over de maatregelen die nodig zijn in de Grevelingen. Daar zit het probleem dieper. We kunnen dus niet anders dan constateren dat het in het Veerse Meer erger is.”