Help! De winkelier verzuipt: Nergens in ons land is het zo moeilijk om personeel te vinden

video Eindelijk, eindelijk kan het bier vloeien in de oude gymzaal van Groede

20 september GROEDE - Het eerste bier zit in de ketel, de tap is klaar voor gebruik en talloze blikken wachten om te worden afgevuld. Eindelijk, eindelijk is het zover: de droom van Marc Menue, Stijn Jordans en Thibo Baccarne van brouwerij Dutch Bargain wordt werkelijkheid. Hun proef- en eetlokaal Brouwerslokaal in Groede is klaar voor de start. Nou ja, bijna dan.